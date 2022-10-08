Чтобы россиянам забрать оставленные на границе с Грузией автомобили, необходимо оплатить эвакуацию и предоставить нотариальную доверенность, рассказал адвокат Павел Чиков. По словам юриста, машины «забирает» МВД и оформляет транспортные средства «как находку». После этого оформляется возврат находки, за которую отвечает участковый.

Ранее в Сети появились сообщения, что оставленные на границе с Грузией автомобили сотрудники ГИБДД эвакуируют на штрафстоянку. Отмечалось, что при выдаче авто владельцам инспекторы требуют паспорт транспортного средства (ПТС).

Машины забирает МВД и оформляет как находку. Это не штрафстоянка. Поэтому платить надо только за эвакуатор. Чтобы забрать авто, нужна нотариальная доверенность. Далее оформляется возврат находки, за все эти процедуры отвечает один участковый, сообщил Чиков

Юрист добавил, что в выходные забрать машину нет возможности, так как нотариальное заявление необходимо регистрировать в канцелярии МВД, «которая отдыхает, как и руководитель, который должен ставить визу».

Несколько автомобилистов уже обратились за помощью к нашему кавказскому адвокату Андрею Сабинину, — поделился Чиков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать автомобили, брошенные на границе уезжающими из РФ людьми, семьям участников спецоперации на Украине. По его словам, россияне, стоящие на границах с Грузией и Казахстаном, вовсе не нужны принимающим странам.