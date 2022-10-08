Россиянам рассказали, как забрать оставленные на границе с Грузией машины Адвокат Чиков: чтобы забрать оставленные на границе с Грузией машины, нужна доверенность нотариуса

Фото: Социальные сети

КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии

Чтобы россиянам забрать оставленные на границе с Грузией автомобили, необходимо оплатить эвакуацию и предоставить нотариальную доверенность, рассказал адвокат Павел Чиков. По словам юриста, машины «забирает» МВД и оформляет транспортные средства «как находку». После этого оформляется возврат находки, за которую отвечает участковый.

Ранее в Сети появились сообщения, что оставленные на границе с Грузией автомобили сотрудники ГИБДД эвакуируют на штрафстоянку. Отмечалось, что при выдаче авто владельцам инспекторы требуют паспорт транспортного средства (ПТС).

Машины забирает МВД и оформляет как находку. Это не штрафстоянка. Поэтому платить надо только за эвакуатор. Чтобы забрать авто, нужна нотариальная доверенность. Далее оформляется возврат находки, за все эти процедуры отвечает один участковый, — сообщил Чиков

Юрист добавил, что в выходные забрать машину нет возможности, так как нотариальное заявление необходимо регистрировать в канцелярии МВД, «которая отдыхает, как и руководитель, который должен ставить визу».

Несколько автомобилистов уже обратились за помощью к нашему кавказскому адвокату Андрею Сабинину, — поделился Чиков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать автомобили, брошенные на границе уезжающими из РФ людьми, семьям участников спецоперации на Украине. По его словам, россияне, стоящие на границах с Грузией и Казахстаном, вовсе не нужны принимающим странам.