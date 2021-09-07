Россиянам рассказали, как взять больничный после прививки от COVID-19

После вакцинации от коронавируса можно взять больничный лист в случае появления осложнений, например температуры или аллергической реакции. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на Минтруд.
По данным ведомства, лист нетрудоспособности
Кроме того, в ряде компаний практикуется предоставление вакцинированным работникам дополнительного выходного. В таком случае можно обойтись без обращения в медучреждение, поскольку «побочка» от вакцинации, как правило, проходит в течение суток, рассказали в Минтруде.
Ранее врач-терапевт из клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин рассказал, что побочные эффекты после вакцинации от коронавируса чаще других испытывают люди с хроническими заболеваниями. Среди наиболее частых симптомов, которые беспокоят эту категорию граждан, являются боли в коленях, неприятные ощущения в грудной клетке, нехватка воздуха и тяжесть в ногах.