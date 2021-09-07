Россиянам рассказали, как взять больничный после прививки от COVID-19

После вакцинации от коронавируса можно взять больничный лист в случае появления осложнений, например температуры или аллергической реакции. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на Минтруд.

По данным ведомства, лист нетрудоспособности оформляется при возникновении побочных реакций после прививки по таким же правилам, как и при обычном недомогании. Для этого заболевшему нужно прийти лично в поликлинику либо вызвать медика на дом. При осмотре врач зафиксирует ухудшение самочувствия и оформит больничный.

Кроме того, в ряде компаний практикуется предоставление вакцинированным работникам дополнительного выходного. В таком случае можно обойтись без обращения в медучреждение, поскольку «побочка» от вакцинации, как правило, проходит в течение суток, рассказали в Минтруде.

Ранее врач-терапевт из клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин рассказал, что побочные эффекты после вакцинации от коронавируса чаще других испытывают люди с хроническими заболеваниями. Среди наиболее частых симптомов, которые беспокоят эту категорию граждан, являются боли в коленях, неприятные ощущения в грудной клетке, нехватка воздуха и тяжесть в ногах.