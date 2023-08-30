Россиянам рассказали, как вывести пятна от чернил Химик Юрова: удалить чернила с одежды помогут нашатырь и растворитель 646

Фото: shutterstock.com

Проще всего удалить следы чернил с одежды с помощью пятновыводителя, но не все такие средства подходят для деликатных тканей, рассказала NEWS.ru старший преподаватель химфакультета Госуниверситета просвещения Наталья Юрова. По ее словам, убрать пятно от шариковой ручки с ткани также помогут народные средства.

В частности, можно использовать нашатырный спирт (раствор аммиака 10%) или этиловый. В обоих случаях небольшое количество средства наносится на чернильное пятно и втирается с помощью ватной палочки или диска. Процедура повторяется до исчезновения пятна. После этого вещь необходимо выстирать.

Растворитель 646 также легко справится с чернилами на одежде. Нанесите небольшое количество на пятно, вотрите его ватной палочкой или диском, смойте водой. Процедуру можно повторять несколько раз, пока пятно не исчезнет. После обработки вещь обязательно постирать. Но данный способ категорически не подходит для цветных вещей (растворитель может вывести краску из ткани) и деликатных вещей, — сказала эксперт.

Она отметила, что этими способами можно вывести как свежие, так и застарелые чернильные пятна. Во втором случае на это потребуется больше времени и усилий.

Свежие пятна от ручки можно удалить средством для мытья посуды. Испачканную ткань сначала нужно замыть с этим средством, а затем постирать.

Ранее Юрова назвала лучшие материалы для обложек на школьные учебники. Для пособий в мягком переплете она посоветовала приобретать плотные обложки из ПВХ, а для книг с твердым переплетом — тонкие обложки из полиэтилена.