Россиянам рассказали, как выгодно досрочно погасить ипотеку

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как выгодно погасить ипотеку. По её словам, лучше сделать это в первую половину срока кредитования, чем во вторую, так как это поможет избежать переплаты, пишет «Российская газета».

Специалист напомнила , что ежемесячный платёж по ипотеке состоит как из суммы самого кредита, так и из начисленных процентов. При этом в первую половину срока кредитования выплачиваются в основном проценты, а основной долг погашается медленно. Ближе к окончанию срока гасится преимущественно основной долг.

Дайнеко пояснила, что досрочно погасить ипотеку можно двумя способами: частями или полностью. Выплата ипотеки частями позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа или сократить срок кредитования. Это уменьшает финансовую нагрузку. Во втором же случае можно сэкономить.

Кроме того, можно выбрать снижение суммы платежа, однако платить ту же сумму, что и прежде — часть пойдёт в обязательный платёж, а часть — на досрочное погашение долга по заявлению. Однако эксперт предупредила, что для этого в договоре не должно быть условий о минимальном размере суммы досрочного погашения.

Чтобы частично погасить долг, нужно обратиться в банк с заявлением при внесении денег. В заявлении следует указать сумму к погашению. В противном случае, если просто положить средства на счёт, они будут просто списываться согласно графику.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ в скором времени намерен разработать законопроект, в результате реализации которого ДОМ.РФ получит доступ к кредитным историям заёмщиков при секьюритизации кредитного портфеля. Это позволит снизить ставку по ипотеке. По мнению экспертов, снижение может достичь одного процентного пункта.