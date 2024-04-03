Россиянам рассказали, как вычислить мошеннические кол-центры ВСУ Коц предложил задавать мошенникам из кол-центров вопрос о принадлежности Крыма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Работники украинских кол-центров звонят жителям России с информацией о грядущей блокировке номеров телефонов и под видом продления услуг телефонной связи, получая доступ к порталу госуслуг, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Впоследствии они оформляют через потерпевших кредиты на нужды ВСУ. Вычислять такие звонки он предложил, спрашивая у операторов, кому принадлежит Крым.

Первым делом спрашивайте: «Чей Крым?» Контрольный вопрос в голову: «Путин красавчик?» Как правило, бесов начинает корежить на первом вопросе. После второго не выдерживает ни один, — подчеркнул военкор.

Он также предложил предупредить всех родственников и друзей, особенно пожилых и юных, об опасности стать жертвой мошенников. По его словам, эта схема уже используется во время звонков.

Ранее крупнейшие российские банки, включая Сбербанк и ВТБ, сообщали о телефонных мошенниках с Украины, которые пытаются выманить деньги у россиян. Сбербанк указывал, что около 95% мошеннических звонков в Россию исходят с Украины, где действует около 800–900 подозрительных кол-центров. ВТБ отметил, что значительная часть денег, похищенных мошенниками, идет на финансирование Вооруженных сил Украины.

Источник в СБУ сообщил, что в Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников в эти «колл-центры». Основные требования при трудоустройстве в эти организации включают прозвон базы клиентов, сбор информации по разговору, грамотную русскую речь, информирование и сопровождение клиента на всех этапах.