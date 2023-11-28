Россиянам рассказали, как выбрать яблоки В Роспотребнадзоре посоветовали покупать яблоки без пятен и помятостей

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При выборе яблок в магазине или на рынке следует обратить внимание на их внешний вид, рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярску. В ведомстве посоветовали выбирать фрукты, на которых нет помятостей, пятен и следов гнили. Специалисты объяснили, что испорченные яблоки вырабатывают токсин, который разрушает иммунитет и структуру клеток организма, пишет «МК в Красноярске».

Важно помнить, что ежедневное поступление в организм фруктовых кислот может привести к воспалительным процессам в желчном пузыре, — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также порекомендовали не хранить яблоки вместе с другими фруктами и овощами. Это связано с тем, что продукт выделяет этилен. Из-за него фрукты и овощи, расположенные рядом с яблоками, начнут гнить. Специалисты добавили, что людям с повышенным уровнем сахара лучше есть зеленые сорта из-за низкого гликемического индекса. Также с осторожностью яблоки нужно употреблять при гастрите или колите.

Терапевт Надежда Чернышова ранее напомнила, что фрукты, ягоды и зелень нужно мыть под холодной водой. Она посоветовала поместить продукты на 20–30 минут в дуршлаг и опустить в воду без добавления мыла. За это время фрукты, ягоды и зелень успеют намокнуть, а частицы почвы и другой грязи опустятся на дно кастрюли.