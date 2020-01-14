https://static.news.ru/photo/bb488eb4-3759-11ea-84e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации по выбору качественной и вкусной тушёнки.

Согласно ГОСТу, запах и вкус продукта должны соответствовать тушёному мясу с пряностями, а само мясо быть сочным и не переваренным. Массовая доля жира не может превышать 17%, массовая доля белка должна быть менее 15%.

Подогретая тушёнка должна содержать кусочки мяса произвольной формы без соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов и лимфатических узлов, а бульон — быть жёлтым или светло-коричневым.

По словам специалистов, не стоит опасаться так называемых хлопьев, которые являются взвешенными белковыми веществами.

При выборе продукта необходимо внимательно осмотреть упаковку. Она не должна содержать подтёков, ржавого налёта, выпуклостей на донышке, исчезающих при нажатии, а также деформации в виде уголков.

На этикетке должны быть указаны название консервов, сведения о предприятии-изготовителе, его адрес, товарный знак, масса нетто, состав, дата изготовления, срок годности и условия хранения.

Как писал NEWS.ru, специалисты Росконтроля выяснили, что производители тушёнки зачастую не докладывают мясо в консервы и не соблюдают ГОСТов. Лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга проверили 19 образцов разных брендов.