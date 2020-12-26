Россиянам рассказали, как выбрать вкусную красную рыбу к праздничному столу

https://static.news.ru/photo/89da45ec-48d4-11eb-a2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Эксперты Роскачества в преддверии Нового года подготовили рекомендации по выбору красной рыбы.

По их словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на цвет продукта — он должен быть равномерным, без разводов или жёлтых пятен, которые могут указывать на окисление жира. Более насыщенный цвет, за счёт спецпитания, может присутствовать у сёмги и форели, однако слишком яркий или розовый цвет у первой может указывать на наличие красителей. Мышечная ткань рыбы должна быть умеренно плотной, без повреждений и расслоений.

Идеальным составом является только рыба и соль, но техрегламент допускает небольшое количество консервантов — сорбиновой и бензойной кислоты в количестве, не превышающем 200 миллиграммов на килограмм.

Но если производитель изготавливает продукт с соблюдением всех требований на производстве, то консерванты не нужны, — отметили в Роскачестве.

На упаковке может быть указан ГОСТ 7449-2016 или ГОСТ 16080-2019. Также производители могут изготавливать продукт и по собственным техусловиям, что не говорит о плохом качестве. Кроме того, должно быть указано, из какого сырья приготовлена рыба: охлаждённого или замороженного.

Качественнее по своим свойствам получается рыба из охлаждённого сырья, но это не всегда возможно и безопасно, — уточнили эксперты.

В охлаждённом виде для производства солёной продукции допускается использование в основном продукции аквакультуры: атлантического лосося (балтийского, беломорского, сёмги), форели. Из замороженного сырья по требованиям безопасности должны производиться лососёвые тихоокеанские горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча и голец, информирует телеканал «360».

Специалисты добавили, что рыба в вакуумной упаковке является наиболее правильным выбором, так как при таком виде упаковки происходит активное удаление воздуха, что обеспечивает сохранность продукции и защиту от окисления.

Как писал NEWS.ru, ранее глава департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала, как и где выбрать качественную красную икру.