Россиянам рассказали, как выбрать сладкие подарки на Новый год Роспотребнадзор: сладкие подарки нужно выбирать с минимумом консервантов

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Сладкие новогодние подарки для детей должны содержать как можно меньше консервантов, ароматизаторов и красителей, говорится на сайте Роспотребнадзора Подмосковья. Ведомство также посоветовало не забывать об аллергенах, например орехах, чтобы не подвергать здоровье ребенка рискам.

Следует отдавать предпочтение наборам в составе кондитерских изделий, в которых содержится минимальное количество консервантов, красителей, ароматизаторов, поскольку это создает сильную нагрузку на желудок малыша. Рекомендуется отдавать предпочтение шоколадным конфетам, при этом необходимо помнить, что орехи, входящие в состав многих конфет, могут являться аллергенами, — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что сладости, в которых содержится более 0,5% алкоголя, категорически запрещено давать детям. Кроме того, кондитерские изделия стоит приобретать только в магазинах, на официальных рынках и в других местах организованной торговли.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что новогодний подарок не должен разочаровать ребенка, поэтому к его выбору нужно подойти со всей ответственностью. По ее словам, маленькие дети любят сюрпризы, поэтому при выборе подарка важно учитывать хобби ребенка. Для мальчиков подойдут конструкторы LEGO, военная или строительная техника, самолеты и машины, а для девочек — куклы, отметила эксперт.