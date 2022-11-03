Россиянам рассказали, как выбрать психотерапевта Психоаналитик Выжва: КПТ эффективна при алкоголизме, а психоанализ — для интровертов

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В психотерапии существует множество различных подходов, каждый из которых по-разному эффективен при решении ментальных проблем, рассказала в разговоре с «ФедералПресс» психоаналитик Лариса Выжва. По ее словам, людям с алкоголизмом или иными зависимостями лучше подходит когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), а не психоанализ. Эксперт уточнила, что к психоаналитику лучше обратиться интровертным личностям, которые хотят разобраться в себе.

В психоанализ не стоит идти алкоголикам: это будет долгий процесс, со временем все выяснится, но через годы. Если же хочется эффекта быстрее, то стоит обратиться к когнитивно-поведенческой психотерапии, — пояснила эксперт.

Гештальт-терапия, по словам Выжвы, оказывается эффективной, когда нужно прожить далекие, длинные или детские ситуации. Эксперт уточнила, что специалисты этого направления делают акцент на том, как человек проживает давние эмоции сейчас. Такое направление, как бихевиоризм, по словам психоаналитика, хорошо подойдет тем, кто хочет сформировать новую привычку, например адаптировать ребенка в детском саду.

Психиатр Андрей Шмилович ранее рассказал, что обезопасить себя от неквалифицированного специалиста в области психологии и психотерапии сразу же часто невозможно — его некомпетентность обычно выявляется уже на сеансе. По его словам, дилетант может использовать практики, в которых будет прослеживаться нечто непрофессиональное. Врач также добавил, что такие специалисты могут становиться «советчиками» и напрямую вмешиваться в личное пространство пациента, говоря ему, что делать в тех или иных ситуациях.