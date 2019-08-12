https://static.news.ru/photo/bff3ffea-bd8b-11e9-8dc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты Роскачества подготовили советы по выбору натуральной и вкусной колбасы, изготовленной по ГОСТу.

При выборе варёной колбасы специалисты рекомендуют в первую очередь сверить реальные условия хранения с необходимыми — температура в холодильнике должна быть в пределах 0–6 градусов Цельсия. При этом продукт, находящийся не в вакуумной упаковке, имеет меньший срок хранения.

Качественное мясное изделие этого вида отличается упругостью и не имеет полостей, а его цвет варьируется от розового до светло-розового. Конституция не должна содержать комочков и заметных цветовых пятен.

Варёная колбаса, произведённая по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон), — говорится в сообщении Роскачества.

В нём также подчёркивается, что продукт не должен включать мясо курицы, растительные белки, клетчатку и крахмал.

Эксперты отмечают, что ГОСТ разрешает производителям использовать некоторые Е-добавки, среди которых фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, антиокислители Е300, аскорбиновая кислота, Е301, Е304, Е306. Также допускаются регуляторы кислотности Е331 (лимонная кислота), Е262, Е325, Е326, Е330, которые защищают колбасу от развития нежелательной микрофлоры. Помимо этого, в состав могут входить стабилизаторы и регуляторы кислотности Е339, Е451, Е450, Е452 — пищевые фосфаты, усилитель вкуса и аромата Е621.

В числе нежелательных добавок находятся Е120 и Е252, которые могут оказывать канцерогенный эффект, а также Е536, передаёт РИА Новости .

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