Россиянам рассказали, как выбрать красную икру

https://static.news.ru/photo/7fda9688-4833-11eb-b4da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала, как и где выбрать качественную красную икру.

По её словам, в первую очередь при покупке этого продукта необходимо проверить дату его изготовления.

Лучшей икрой будет та, что изготовлена в сезоны вылова — примерно с середины мая по конец октября, — пояснила она в интервью агентству ПРАЙМ.

Буслаева отметила, что икра, которую изготовили в декабре, не лучшего качества, так как предварительно она заморожена. Кроме того, глава департамента посоветовала покупать икру, местом производства которой была Камчатка или Сахалин. Именно эти регионы являются местами традиционного отлова рыбы.

Для сведения к минимуму риска приобрести подделку, следует брать заводскую икру. По словам Буслаевой, незаводскую икру могут смешать с икрой более дешёвых видов или с икрой, сделанной из растительного сырья. Кроме того, потребитель сам не сможет определить, что за консерванты содержатся в подобном продукте. Эксперт также добавила, что купить красную икру хорошего качества можно в супермаркетах и специализированных рыбных магазинах.

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