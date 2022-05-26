Россиянам рассказали, как выбрать кондиционер Специалист по климатической технике Валерий Метко рассказал, как выбрать кондиционер

Магазин бытовой техники / Фото Shutterstock

При выборе климатической техники для квартиры или дома стоит обратить внимание на продукцию китайских, корейских и японских производителей, заявил специалист по климатической технике Валерий Метко. Он также отметил, что наиболее значимыми показателями при подборе кондиционера являются его мощность, энергопотребление и шумовые характеристики, пишет «Москва 24».

Я бы посоветовал японских и корейских производителей. На рынке также много китайских марок, и они делают уже не хуже. Тем более что большинство кондиционеров собирается тоже в Китае, — подчеркнул Метко.

По его мнению, при покупке кондиционера важно правильно соотнести мощность устройства с размерами помещения. Например, для комнаты площадью в 20 квадратных метров подойдет прибор мощностью в 2,5 киловатта. Также, заверил Метко, стоит обратить внимание на шумовые характеристики внутреннего блока. Самыми низкими по громкости являются кондиционеры, громкость которых составляет 19–21 децибел, заверил специалист.

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