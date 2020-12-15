Россиянам рассказали, как выбрать качественные рыбные консервы

https://static.news.ru/photo/4e41ffd4-3f60-11eb-bd1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роскачества подготовили рекомендации по выбору рыбных консервов, отметив, что продукция в стеклянных банках так же безопасна и полезна, как в металлической таре.

По словам экспертов, некоторые потребители считают, что продукт в стеклянной банке более уязвим, так как из-за воздействия солнечного света он якобы окисляются полезные жиры. Однако для этого процесса необходим кислород, который не может проникнуть в герметично закрытую банку. Кроме того, свет проникает через стекло в небольшом количестве, поэтому, если хранить тару в тёмном месте, с витаминами и другими полезными веществами ничего не произойдёт.

При выборе консервов необходимо обратить внимание на маркировку, которая обычно наносится на дно или крышку банки. На ней должны быть указаны дата производства, код продукта (или ассортиментный знак) и номер смены, а на этикетке название продукта, производитель (наименование и адрес), состав, данные о пищевой и энергетической ценности, срок и условия хранения, масса нетто и фактическое место изготовления (указание места вылова — необязательное требование). Особых условий хранения большинство видов консервов не требует: в основном они хранятся при температуре от 0 до 20 градусов.

Как отметили специалисты, сведения об адресе производителя могут подсказать, из какого сырья приготовлен продукт — свежего или замороженного. Так, если завод расположен поблизости от места вылова, то, скорее всего, консервы изготовлены из свежего сырья. Если рыбу долго везли на завод, то при производстве использовали замороженное сырье.

Также не стоит забывать об установленных периодах вылова промысловых рыб. Например, консервы из горбуши лучше покупать, если они изготовлены на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб — с июля по октябрь. Для тихоокеанской сельди установлены другие периоды — с октября по декабрь. Также сезонность вылова может повлиять на вкус продукта, так как в течение года у рыбы меняются питание, условия обитания и фазы развития.

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