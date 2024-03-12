Россиянам рассказали, как выбрать качественную икру Нутрициолог Габдулхакова: при выборе икры необходимо изучать упаковку и этикетку

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Чтобы выбрать качественную икру, необходимо тщательно изучить упаковку и этикетку, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач — диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. По словам специалиста, банка не должна быть вздувшейся, этикетка должна быть ровной и содержать всю необходимую информацию. Кроме того, она отметила, что следует обращать внимание на срок годности и цену продукта.

В мае у потребителей появится возможность проверять икру через код маркировки, но пока что необходимо в обязательном порядке изучать упаковку и информацию на ней. Сама банка не должна быть вздувшейся, этикетка должна быть наклеена ровно и содержать всю необходимую информацию о производителе и составе, а также цифры, удостоверяющие принадлежность банки к заводскому производству. Не забывайте обращать внимание на сроки годности и цены, — сказала Габдулхакова.

Эксперт предупредила, что поддельная или некачественная икра может привести к неприятным и даже опасным последствиям, от несварения до госпитализации. Она также указала, что икра — соленый продукт, способный задерживать воду в организме. Чтобы свести такой эффект к минимуму, врач посоветовала добавлять к икре свежие овощи или зелень, содержащие калий и магний, которые не дают жидкости задерживаться. Таким образом, по словам Габдулхаковой, можно избежать отеков или повышения артериального давления.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что блины являются высококалорийным продуктом, однако правильно выбранная начинка снизит вред этого вкусного блюда. По ее словам, самым полезным ингредиентом являются овощи, поэтому специалист посоветовала готовить блины с капустой, грибами или морковью. Также полезными будут блины с ягодами.