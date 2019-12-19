Упаковка и маркировка красной икры заслуживают главного внимания при её покупке. Классическим вариантом является жестяная банка, которую необходимо проверять на предмет «бомбажа», дефекта в виде выпуклости донышка или крышки, не исчезающем после надавливания.
Он указывает на наличие в икре недопустимых видов микробов. Об этом
Также надо смотреть на место изготовления икры. Лучше всего искать из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина, — отметила эксперт.
По её словам, правильной будет покупка икры в стеклянной таре или наразвес. В случае, когда есть возможность рассмотреть продукт до покупки, надо обратить внимание на икринки. Они должны быть целыми, одинакового цвета и размера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что диетолог рассказала, почему нельзя есть красную икру ложками. Красная икра может нанести вред здоровью человека. С особенной осторожностью её следует употреблять людям с высоким давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.
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