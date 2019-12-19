https://static.news.ru/photo/a9d56540-22cc-11ea-aa80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russia Look/Global Look Press

Упаковка и маркировка красной икры заслуживают главного внимания при её покупке. Классическим вариантом является жестяная банка, которую необходимо проверять на предмет «бомбажа», дефекта в виде выпуклости донышка или крышки, не исчезающем после надавливания.

Он указывает на наличие в икре недопустимых видов микробов. Об этом рассказала эксперт Роскачества Наталья Петроченкова в интервью радио Sputnik. Она советует выбирать банки, имеющие маркировку «ГОСТ».

Также надо смотреть на место изготовления икры. Лучше всего искать из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина, — отметила эксперт.

По её словам, правильной будет покупка икры в стеклянной таре или наразвес. В случае, когда есть возможность рассмотреть продукт до покупки, надо обратить внимание на икринки. Они должны быть целыми, одинакового цвета и размера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что диетолог рассказала, почему нельзя есть красную икру ложками. Красная икра может нанести вред здоровью человека. С особенной осторожностью её следует употреблять людям с высоким давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.