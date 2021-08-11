Россиянам рассказали, как выбрать картофель

Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору картофеля. При покупке следует выбирать клубни средней величины без тёмных или зелёных пятен, сообщается на сайте ведомства.

По словам специалистов, в клубнях среднего размера содержится оптимальное количество полезных веществ и минимум — вредных. Наличие зелёных пятен означает присутствие в картофеле соланина — органического соединения, которое в больших количествах вредно для организма.

Эксперты отметили, что клубни должны быть неповреждёнными, ровными, твёрдыми и упругими. От них не должно исходить неприятного запаха. Его наличие означает, что картофель поражён грибками и бактериальными инфекциями, которые проявятся при хранении в домашних условиях.

Специалисты также посоветовали обращать внимание на цвет клубней. Например, желтоватая картошка хороша для первых блюд, белая — для пюре, а розовая — для жарки.

Врач-диетолог Мария Шубина развеяла миф о вреде картофеля для тех, кто хочет похудеть. По её словам, картошка сама по себе не является калорийным продуктом. При этом специалист отметила, что картофель может быстро повысить уровень глюкозы в крови, поэтому его переедание чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний.