Россиянам рассказали, как вернуть товар без чека Юрист Аржанникова: вернуть в магазин товар без чека можно с помощью свидетелей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернуть товар в магазин покупатель может даже в случае утраты кассового или товарного чека, рассказала в беседе с aif.ru юрист Анна Аржанникова. По ее словам, для этого можно воспользоваться свидетельскими показаниями.

Как объяснила эксперт, на стороне покупателя стоит закон о защите прав потребителей, который гласит, что отсутствие кассового или товарного чека, а также любого другого документа, удостоверяющего факт и условия покупки, не является основанием для отказа в возврате товара.

Даже если чека нет, покупатель вправе ссылаться на другие доказательства покупки, в том числе, на свидетельские показания. Если оплата была произведена с помощью карты, можно подтвердить факт оплаты выпиской с банковского счета, а также попросить суд сделать запрос в ОФД и ФНС, где регистрируются все чеки, выданные онлайн-кассами, — подчеркнула адвокат.

Она посоветовала не выбрасывать чеки сразу после покупки, а хранить их не менее двух недель. Что касается крупных приобретений, то в этом случае срок хранения чека должен составлять не менее трех лет. Кроме того, у покупателя есть шанс восстановить кассовый чек взамен утраченного. А самым надежным способом является хранение квитанций об оплате и чеков в электронном и отксерокопированном виде.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что наиболее частым нарушением прав потребителей в России является несоответствие цены товара, указанной на ценнике, и цены в кассовом чеке. Также бывает, что на кассе не учитываются скидки и акции.