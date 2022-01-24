Россиянам рассказали, как в пандемию безопасно отдохнуть за границей

Чтобы снизить риски заболеть «омикроном» или не вернуться в Россию из отпуска, путешественникам стоит летать только в те страны, которые открыты оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. По её словам, бронировать поездку лучше через туроператора, чтобы обезопасить себя от риска форс-мажоров, пишет «Москва 24».

Вчера в стране, куда намечено путешествие, были одни правила, сегодня их смягчили или ужесточили. Когда человек приходит в турагентство, сотрудники всегда будут держать его в курсе всех изменений. Если во время путешествия страна неожиданно закроется, турагентство вывезет своих клиентов. Организованных туристов всегда забирают в первую очередь, — заявила Осипова.

Она порекомендовала не покупать туры на ближайшие даты, так как санитарно-эпидемиологическая обстановка может измениться и страна «закроется» для туристов. К тому же при бронировании поездки заранее можно неплохо сэкономить, считает Осипова. Она напомнила, что как только турист начинает самостоятельно заниматься деталями поездки, всю ответственность «за свою жизнь, здоровье и отдых» он берёт на себя.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что информация о новом «омикрон»-штамме коронавируса не вызвала падение стоимости турпутёвок в Египет. По мнению вице-президента организации Дмитрия Горина, цены на путёвки формирует спрос.