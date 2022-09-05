Россиянам рассказали, как увлечь школьника учебой Психиатр Скавыш: увлечь школьника учебой поможет позитивная мотивация

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Чтобы увлечь ребенка учебой в школе, нужна только позитивная мотивация, заявил детский психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Скавыш. Он предупредил родителей, что принуждать учиться или наказывать школьника нельзя, так как это не будет иметь никакого положительного эффекта. В беседе с РИАМО он подчеркнул, что ребенок сам захочет учиться, если этому способствуют учителя и атмосфера в школе.

Принуждать учиться или наказывать ребенка нельзя. Возможна только позитивная мотивация, но не страх наказания. Из-под палки учить — нельзя, и лечить принудительно — нельзя, — отметил специалист.

Скавыш добавил, что создать мотивацию к обучению накануне начала учебного года невозможно, особенно если летом и в предыдущие годы ребенка не готовили к школе родители или специалисты. По его словам, трудолюбие у ребенка должно быть сформировано заранее.

Невролог Александр Евдокимов ранее заявил, что «главный бич» современных детей — не сидение за столом, а привычка делать уроки в кровати. Он объяснил, что «тотальное количество» подростков во время второго активного роста в 14–16 лет предпочитают делать уроки лежа, полулежа, на спине, на животе, но не за партой. Родители должны обеспечить школьнику рабочее место с хорошим освещением, подчеркнул специалист.