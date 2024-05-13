Россиянам рассказали, как успешно совмещать работу с семьей Психолог Гифт: для баланса между работой и семьей нужно составить четкий график

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Чтобы успешно совмещать работу с семьей нужно планировать совместный отдых и составить четкий график дня, рассказала в беседе с РИАМО психолог Ирина Гифт. По ее словам, также чтобы сохранить теплые отношения дома, не нужно приносить рабочие эмоции в семью.

Специалист объяснила, что после работы важно планировать совместный ежедневный отдых с семьей. Можно вместе поужинать, погулять или поиграть в настольные игры, что поможет поддерживать крепкие отношения дома. Также важно распределять время, когда можно провести время с семьей, а когда необходимо полностью погрузиться в работу.

Возможно, вам поможет составить четкий график, когда ваша вторая половина может обращаться к вам с просьбой, а когда вас лучше не отвлекать совсем. Обсудите эти новые правила спокойно и без претензий друг к другу. Постарайтесь найти компромисс, чтобы учитывались интересы всех членов семьи, — отметила эксперт.

Психолог добавила, что не следует приносить рабочие эмоции в семью. Даже если на работе аврал, нельзя срываться на своих родных, нужно успокоиться перед разговором с ними или даже рассказать о причине своего напряжения. Кроме того, важно не обесценивать чужой труд, а чаще говорить, что все старания важны, подытожила Гифт.

Ранее психолог Ирина Щербакова заявила, что эмоциональное выгорание на работе и хронический стресс становятся главной проблемой современного общества. Чтобы справиться с эмоциональным выгоранием, она посоветовала не доводить свой организм до полной разрядки, отключить мобильный телефон хотя бы на полдня, добавить музыку в свою жизнь, не бояться просить помощи, а также быть в поисках перемен и меняться самому.