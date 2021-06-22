Россиянам рассказали, как уйти в отпуск сразу на год
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:58, 23 июня 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Работник имеет право получить отпуск сроком на год без сохранения содержания по уважительной причине. Это ему гарантирует статья 128 Трудового кодекса РФ. При этом конкретные критерии «уважительной причины» в законе не определены, определять их будет непосредственно работодатель. Также в статье указаны категории работников, которым работодатель не имеет права отказать. Также в ТК указаны сроки предоставления таких отпусков. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам Ивановой-Швец, продолжительность отпуска без сохранение содержания для отдельных категорий работников может регламентироваться федеральными законами.
Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до одного года. А вот для остальных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания определяется работодателем, он может быть предоставлен на любой срок, — пояснила эксперт.
Она также отметила, что за время годичного отдыха работник не только не получает зарплату, но также у него не накапливается время для очередного отпуска.
Ранее эксперт рассказал, как не остаться без денег после отпуска.