В жаркую погоду растения страдают, им нужен особый уход. В первую очередь их следует защитить от прямого попадания солнечных лучей, накрыв сеткой или марлей. Об этом пишет «Федерал Пресс».

При температуре от 35 градусов растения необходимо поливать два раза в день. Первый раз воду нужно наливать в 5-6 утра, так как в это время она быстрее впитается и не перегреется.

Специалисты советуют отказаться от дождевания в жаркую погоду. При этом землю можно покрыть дополнительным слоем мульчи, что снизит температуру почвы. Также стоит использовать удобрения для листовой подпитки.

При поливе растений в жару следует отказаться от использования холодной воды из-под крана. Она может испортить корни. Температура воды должна быть 18–25 градусов.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что чаще всего борщевик проникает на огороды с глинистой почвой. Специалист отметила, что борщевик — это неприхотливый сорняк и, в принципе, может вырасти где угодно, даже на торфяных почвах. Однако больше всего он предпочитает землю, богатую питательными веществами.