Россиянам рассказали, как стильно сочетать зонт с одеждой Дизайнер аксессуаров Скороходова рассказала, как стильно сочетать зонт с одеждой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас в тренде зонты ярких оттенков, а сочетать их следует с одеждой более спокойных цветов, рассказала дизайнер аксессуаров Анна Скороходова изданию «Радио 1». Она также отметила универсальные мужские зонты: с принтом «шотландская клетка» и классический чёрный.

Зонт сегодня — это аксессуар. Поэтому мы можем выбирать зонты смелых оттенков: кирпичный, лимонный, ультрафиолет. Но важно помнить, что зонты таких оттенков нужно сочетать с образами, которые будут более спокойными, возможно, даже монохромными. Такие зонты подойдут к спокойному бежевому образу, кофейному, чёрно-белому и будут идеальным дополнением, — сказала Скороходова.

Он добавила, что к зонту-трости для колоритного образа отлично подходят чёрные объёмные шляпы с полями и солнцезащитные очки в белой оправе. Девушкам, использующим зонт для защиты от солнца, идеально подойдут ажурные модели, отметила Скороходова.

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