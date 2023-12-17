Россиянам рассказали, как срубить понравившуюся елку и не получить штраф Депутат Гаврилов: срубить легально елку можно лишь в некоторых лесничествах

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Живую ель можно легально срубить в лесу, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Однако для этого необходимо приехать в конкретное лесничество, где под наблюдением специалиста разрешат выбрать и забрать себе понравившееся дерево. В некоторых регионах эта услуга платная, однако есть и бесплатные места.

Живую ель можно легально срубить в лесу, но платно и только в некоторых лесничествах. Для этого нужно специально приехать туда, под наблюдением специалиста выбрать ель и самостоятельно ее срубить. В некоторых регионах эта услуга бесплатна, как в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а в некоторых за дерево придется заплатить, при этом средняя цена за одну елку может составлять порядка 79 рублей, — рассказал Гаврилов.

Елку также можно купить на портале «Госуслуги», добавил депутат. Если же срубить дерево в лесу самостоятельно, то можно получить штраф. Он составляет от трех до 300 тысяч рублей. Кроме того, у гражданина в этом случае конфискуют как орудие совершения правонарушения, так и саму елку.

Ранее стало известно, что в России живые новогодние елки подорожали вдвое. Причиной этому могли стать введенные против РФ санкции и дорогостоящая логистика. Так, одно дерево приходится провозить сразу через три границы.