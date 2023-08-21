Россиянам рассказали, как справиться с синдромом упущенного лета Психолог Зберовский посоветовал перенести невыполненные летом планы на осень

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Синдром упущенного лета часто возникает у людей, которые не успели за три месяца реализовать все задуманное. Справиться с синдромом можно, если перенести невыполненные дела на начало осени, посоветовал психолог Андрей Зберовский. В беседе с РИАМО он уточнил, что в таком случае важно все четко распланировать, чтобы точно осуществить задуманное.

Вы можете перенести все не сделанное этим летом на следующий год, но уже с учетом ваших ошибок. Тогда вы все-таки уже распланируете более детально, более конкретно, бюджет заранее сформируете на следующее лето, — отметил психолог.

Кроме того, можно оправдать себя, посоветовал Зберовский. По словам психолога, важно объяснить самому себе, что лето — это время для отдыха, а в нереализованных планах нет ничего страшного. Специалист заключил, что каждый человек «имеет право отдохнуть».

Специалисты депздрава Москвы ранее рассказали, что лень является защитной функцией психики, которая позволяет оградить человека от необязательного труда. Врач Андрей Тяжельников отметил, что летом встречается «тепловая лень». Чтобы с ней справиться, необходимо пить воду, есть фрукты и овощи, а также стараться избегать перегрева.