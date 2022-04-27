Россиянам рассказали, как справиться с гипертонией

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы минимизировать риски появления «гипертонических» диагнозов, россиянам следует ограничить употребление соли. В нормальных условиях ежедневное потребление этого продукта не должно превышать пяти граммов, пишет Live 24. Более того, понизить артериальное давление помогут и регулярные занятия спортом.

Регулярные занятия спортом могут уменьшить кровяное давление, а также ускорить метаболизм глюкозы. Это значит, что лучше всего заниматься по полчаса в день. Подойдёт любой вид спорта. Бег трусцой, например или езда на велосипеде, а также — плавание или танцы, — сообщает издание.

Помимо этого, в целях профилактики гипертонии россиянам стоит следить за своим весом, так как лишние килограммы повышают содержание липидов в крови. Злоупотребление алкоголем может нанести серьёзный вред сердечно-сосудистой системе, а регулярное курение увеличивает риск повышенного давления.

Для того чтобы избежать негативных последствий, нужно строго соблюдать режим дня, поддерживать баланс труда и отдыха, ложиться пораньше спать, — пишет издание.

Ранее японский фармацевт Масатоси Като предложил снижать артериальное давление при помощи антигипертензивных упражнений. По его словам, такие действия можно производить несколько раз в день на разные группы мышц, что положительно повлияет на давление.