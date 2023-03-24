Россиянам рассказали, как спасти животное от жестокого обращения Кинолог Голубев: свидетели жестокого обращения с животным могут обратиться в полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем, кто стал свидетелем жестокого обращения с животным, следует обращаться в правоохранительные органы, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» он пояснил, что небезразличие поможет сократить количество подобных инцидентов. Он также порекомендовал обращаться в полицию в случае, если человек знает злоумышленника, проявляющего жестокость к животным.

Оставлять без внимания факты жестокого обращения с животными нельзя. Постоять само за себя животное, увы, не может. Если вы убеждены в виновности конкретного лица и у вас есть доказательства, обязательно обращайтесь в правоохранительные органы. Ваше небезразличие поможет сократить в будущем количество таких инцидентов, — заявил кинолог.

Свидетелям жестокого обращения с животным следует зафиксировать данный факт. Для этого можно начать вести видеосъемку или сделать фотографии. В случае, если несколько человек находились во время инцидента рядом, вину злоумышленника будет легче доказать. Кинолог не рекомендует вступать в открытый конфликт, но по возможности призывает воспрепятствовать жестокому обращению.

С заявлением по факту нарушения можно обратиться в полицию, лучше всего если это будет ближайшее к месту инцидента отделение. Также можно написать обращение в комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В случае бездействия правоохранителей рекомендуется обращаться в прокуратуру или в суд.

Россельхознадзор поможет разобраться в ситуации, если животное вовлечено в культурно-зрелищные мероприятия. Обращаться по вопросам жестокого обращения с дикими животными следует в Росприроднадзор. Кроме того, существует горячая линия по защите животных, сотрудники которой объяснят, как поступить в конкретной ситуации и окажут юридическую помощь.

Житель Хабаровска ранее в состоянии алкогольного опьянения сжег бездомного пса. Причиной такого поступка послужило то, что животное облаяло его декоративную собаку. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.