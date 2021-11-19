Россиянам рассказали, как спасти провалившегося под лёд человека

Чтобы помочь провалившемуся под лёд человеку, в первую очередь следует позвонить в службу спасения, заявил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Затем, по его словам, нужно найти длинную палку и что-то, что можно использовать как верёвку, и, связав их вместе, протянуть тонущему человеку, пишет «Радио 1».

В ожидании спасателей не нужно бежать бегом к провалившемуся — так вы ему не поможете, просто подвергнете себя опасности. Следует использовать какой-нибудь подручный предмет, — посоветовал Щетинин.

Он уточнил, что для спасения утопающего может быть использована любая крепкая длинная палка и, например, шарф. Кроме того, по словам Щетинина, нужно внимательно следить за толщиной льда, ползком направляясь к проруби. Подобравшись ближе, подручное средство нужно протянуть пострадавшему и попытаться вытянуть его на кромку льда. Провалившемуся же спасатель посоветовал найти точку опоры и с помощью перекатов покинуть опасную зону.

Надо постараться максимально упереться локтями и плечами в край льда и верхней частью тела навалиться на кромку. Потом постараться перекатиться на бок. И, ни в коем случае не вставая, а ползком или переворачиваясь, достичь более толстого слоя льда. И выходить на берег, — подытожил Щетинин.

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