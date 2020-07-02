Россиянам рассказали, как спасти ноутбук от перегрева во время жары

https://static.news.ru/photo/5e685d7a-bcf9-11ea-a274-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жара угрожает электронным устройствам перегревом, и эта неисправность, особенно у ноутбука, доставит владельцам серьёзные неприятности, поэтому необходимо следить за их состоянием и правильно использовать, сообщили в Роспотребнадзоре.

По словам экспертов, в жаркую погоду перегрев грозит не только неисправным ноутбукам, но и корректно работающим.

Если при температуре 20 градусов ноутбук нагревается до 40, то при 30 градусах — до 50. Сгореть даже от сильной жары устройство, конечно, не может (разве что может взорваться неисправный аккумулятор), — говорится в сообщении.

Понять, что устройство плохо переносит жару, можно по постоянному шуму из корпуса, ощутимо высокой температуре, падении частоты кадров, зависаниям и долгому отклику на команду. Также опасения должны вызвать медленная зарядка и быстрая разрядка батареи и отсутствие шума вентилятора при нагреве. Последняя стадия перегрева наступает тогда, когда ноутбук внезапно экстренно выключается.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества советуют не запускать во время жары процессы, которые требуют много ресурсов, а также при зарядке выключать гаджет, а не переводить в «спящий режим». Корпус нуждается в чистке хотя бы раз в год. Не лишним будет дополнительный обдув, например вентилятором, можно купить специальную охлаждающую подставку. Также важно делать влажную уборку, чтобы снизить количество пыли.

Ноутбук нельзя оставлять долго работающим на кровати или на плотном одеяле даже при холодной погоде, так как вентиляционные отверстия, через которые кулер забирает воздух, зачастую находятся на нижней стороне корпуса. Не рекомендуется оставлять работающее устройство в автомобиле или в любом непроветриваемом пространстве и допускать попадание на него и на зарядное устройство прямых солнечных лучей.

В Роскачестве добавили , что опасность для гаджета несут перепады температуры и высокая влажность (более 80%) в помещении, которые могут привести к образованию конденсата. Кроме того, нужно установить программу для контроля температуры и не забывать о резервном копировании.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рабочий день должен быть сокращён, если температура воздуха в помещении достигла высокой отметки.

Как писал NEWS.ru, ряд регионов России в ближайшие десять дней окажутся во власти аномально высокой температуры. Превышение нормы на 6 градусов ожидается в Эвенкии, Черноземье и на юге страны. Столбики термометров поднимутся до 36–38 градусов тепла, местами даже будет фиксироваться 41 градус.