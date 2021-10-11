Россиянам рассказали, как совмещать работу с учёбой

Чтобы эффективно совмещать работу с учёбой, необходимо трезво оценивать свои силы и распланировать свой график. Также не стоит забывать и о мотивации, которая может сильно упасть на фоне усталости и стресса. Об этом «Москве 24» рассказали эксперты столичного центра занятости «Моя работа».

Первое время работающие студенты обычно полны энтузиазма и энергии. Однако важно помнить, что такое самочувствие краткосрочно. Если вы и учитесь, и работаете долгий период времени, то постепенно продуктивность будет снижаться. Поэтому важно с самого начала оценить, сколько часов вы сможете уделять работе так, чтобы не навредить учёбе и оставить время на полноценный отдых и личную жизнь, — отметили в центре занятости.

Очень важно грамотно построить график и взвесить все плюсы и минусы от совмещения работы с учёбой, чтобы не потерять мотивацию, считают эксперты. Работа может негативно сказаться на успеваемости в учебном заведении: специалисты ине советуют скрывать факт занятости от преподавателей. Скорее всего педагоги войдут в положении работающего студента, пойдут навстречу и предложат более гибкий график посещений и сдачи заданий.

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