Названы способы снизить вред от алкоголя Диетолог Гинзбург перечислил способы снизить вред от алкоголя

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Снизить вред от алкоголя поможет правильная закуска и неторопливое употребление напитков, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. В разговоре с URA.RU он отметил, что пить на голодный желудок нельзя, поэтому накануне следует съесть продукты, замедляющие всасывание алкоголя.

Пить надо мало и крайне медленно. Не следует пить на голодный желудок. Лучше перед этим поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя. Это мясо, рыба и овощи. Закусывать надо такой же едой, — сказал Гинзбург.

Врач подчеркнул, что существует и суммарный вред: когда удар по организму наносит не только алкоголь, но и закуска. Так, гипертоникам лучше воздерживаться от соленого, а людям с больной печенью — от мяса со специями. Гинзбург никому не рекомендует использовать в качестве закуски сладости и продукты, насыщенные ароматизаторами и различными усилителями вкуса.

Кроме того, диетолог порекомендовал употреблять напитки с более медленным всасыванием, поскольку быстрое приводит к более глубокому опьянению и повышает токсическое воздействие на организм.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что от вина нужно отказаться людям с заболеваниями нервной системы и нарушением работы головного мозга. Кроме того, содержащиеся в вине органические кислоты при болезнях желудочно-кишечного тракта могут повредить его слизистую.

Она добавила, что алкоголь опасен для тех, у кого повышено или понижено давление, а также его не следует пить детям, беременным и кормящим женщинам.