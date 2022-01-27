Россиянам рассказали, как снизить негативное влияние шума на организм

Прогулки на свежем воздухе положительно влияют на организм, однако шумных улиц лучше избегать, заявил эксперт по акустике помещений Александр Боганик. Для улучшения ситуации с уровнем шума в городе он порекомендовал установить шумозащитные экраны, пишет «ФедералПресс».

Прогулки на свежем воздухе хорошо влияют на организм. Только ходить по оживлённым проспектам — вовсе не на пользу. Лучше избегать шумных улиц, чтобы не причинить вред здоровью, — посоветовал Боганик.

По мнению эксперта по акустике помещений, для снижения негативного влияния шума на организм в городах следует установить высокие линейные заграждения вдоль железнодорожных путей. Помимо этого, продолжил Боганик, желательно массово перейти на электромобили и рельсовый транспорт, движущийся на виброизолированных путях.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) приступил к тестированию новых дорожных комплексов с микрофонами, измеряющими шум проезжающего транспорта. Законопроект, предусматривающий штрафы от пяти тысяч рублей для владельцев шумных автомобилей и мотоциклов, может быть рассмотрен уже 29 сентября.