Россиянам рассказали, как сформировать привычку заниматься спортом

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Чтобы сформировать привычку заниматься спортом, человек должен получать удовольствие от фитнеса, считает руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной. При этом вовсе не обязательно обозначать себе какие-то конкретные цели, пишет РИАМО.

Не нужно ставить перед собой никаких конкретных целей. Кто-то начинает заниматься спортом, чтобы похудеть или накачать бицепсы. Нужно просто начинать получать удовольствие от занятий, тогда это станет хорошей привычкой, — уточнил Помазной.

Он напомнил, что при занятии спортом человек получает моральную и физическую разгрузку. Согласно Помазному, это поможет справиться с тревогой и стрессом. Он отметил, что люди при достижении поставленной цели либо продолжают им заниматься, либо бросают, потому что им наскучивает. Помазной считает, что эта логика применима и к спорту, поэтому важно просто получать удовольствие от процесса.

Ранее тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин рассказал, что будет, если граждане начнут пользоваться популярной рекомендацией проходить по 10 тысяч шагов в день. По словам тренера, 10 тысяч шагов — это примерно 7,6–7,8 километра. При этом научного подтверждения необходимости проходить именно такое расстояние не имеется.