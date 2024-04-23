Россиянам рассказали, как сэкономить на шашлыках Председатель НСЗПП: для экономии на шашлыках лучше покупать курицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Чтобы сэкономить на шашлыках, лучше выбирать курицу, рассказал «Москве 24» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. При этом курица на рынке будет стоить дороже, чем в торговой сети, подчеркнул он.

Как правило, в крупных торговых сетях курица стоит дешевле, чем на рынке. Потому что они закупают мясо большими объемами с хорошими скидками. Получается, что выгоднее покупать в торговой сети, — объяснил специалист.

Шапкин порекомендовал не покупать мясо в готовом маринаде, поскольку такой продукт может быть некачественным. Мясо до этого могло уже где-то полежать, после чего продавцы решили его замариновать и продать как шашлык, уточнил он.

Лучше приготовить маринад самостоятельно, например, взять майонез, мед, уксус и лимон, добавил эксперт. Кроме того, нужно обратить внимание на запах мяса перед его покупкой, так как несвежий или с химическими добавками продукт будет сопровождаться посторонним запахом.

Ранее шеф-повар Максим Трофимов рассказал, что идеальными для приготовления шашлыка являются березовые и дубовые дрова. Он отметил, что уголь лучше покупать крупный, так как мелкий не позволит нормально разжечь мангал из-за проблем с доступом кислорода.