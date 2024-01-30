Россиянам рассказали, как сэкономить на счетах за ЖКУ зимой Доцент ГУП Лавров посоветовал установить новые счетчики для экономии на ЖКУ

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Установка новых многотарифных счетчиков, а также использование специальных насадок для водопроводных кранов позволит сэкономить на оплате счетов за оказание жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), рассказал «Известиям» доцент Государственного университета просвещения Михаил Лавров. Он также посоветовал обратить внимание на качество работы управляющих компаний. В частности, россияне могут отказаться от оплаты несуществующих элементов ремонта или эксплуатации дома.

Недостаточная температура в квартире зимой также может привести к резкому росту расходов на оплату счетов, отмечает доцент. Он советует писать жалобы на теплоснабжающие компании, если теплоносители на входе недостаточно горячие. В некоторых случаях за это несут ответственность управляющие компании, которые должны следить за состоянием инженерных сетей в доме. В свою очередь младший научный сотрудник ГУП Никита Паращук рекомендует пользоваться уплотнителями и термозащитными пленками для сохранения тепла в квартире и экономии на отоплении.

При наличии сквозняков из соединений необходимо обратиться к специалистам для герметизации межпанельных швов. После снижения теплопотерь стоит минимизировать потребление электроэнергии. Данную проблему возможно решить за счет приобретения электротехнических приборов, имеющих высокий класс энергоэффективности А, А+ или А++, — подытожил он.

Юрист Илья Русяев ранее рассказал, как получить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг. По его словам, право на субсидии имеют собственники жилых помещений, а также наниматели жилых помещений по договорам найма в государственном, муниципальном и частном жилищных фондах.