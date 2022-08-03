Россиянам рассказали, как сэкономить на сборах детей в школу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы сэкономить на сборах ребенка в школу, россиянам следует обратить внимание на акции и распродажи, а также воспользоваться промокодами до истечения их срока действия. «Невские Новости» советуют настроить программу кешбэков в различных банках, чтобы вернуть часть потраченных средств.

Во-первых, стоит поохотиться на акции и распродажи магазинов. Дисконтные карты должны быть всегда наготове, а промокоды все записаны в надежное место и потрачены до того, как истекут все сроки. Это позволит выбить существенную скидку. Кроме того, спасением могут стать кешбэки — для этого перед шопингом необходимо настроить банковские приложения на самую большую волну бонусов, — пишет издание.

Помимо этого, россиянам порекомендовали посетить различные аутлеты, распродающие прошлогоднюю брендовую одежду по сниженной цене. Значительное преимущество таких магазинов заключается в том, что они работают круглый год, а значит, не обязательно идти туда именно 1 сентября, так как скидки будут действовать и в последующие несколько дней.

Еще одно решение — договориться о покупке школьных принадлежностей с другими родителями, которые точно так же паникуют при одном лишь взгляде на календарь. Оптом на весь класс можно закупиться формой для детей или учебниками, — сообщает издание.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что в России уже научились делать качественную школьную форму, соответствующую всем стандартам, поэтому нехватки этого товара на рынке на фоне санкций ожидать не стоит. Она добавила, что некоторые «любимые» производители ушли с российского рынка, однако им на замену уже пришли отечественные бизнесмены.