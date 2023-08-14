Россиянам рассказали, как сэкономить на ремонте Дизайнер Осипов предложил делать точечный ремонт для его удешевления

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В условиях продолжающегося роста цен на стройматериалы экономия на ремонте становится все более актуальной, рассказал в беседе с LIFE.ru дизайнер интерьеров Павел Осипов. Он отметил, что оптимизировать смету можно за счет более дешевых, но в то же время качественных материалов, а также за счет изменения принципиального подхода к ремонту.

В нынешних реалиях я рекомендую делать его постепенно и точечно, преображая конкретные зоны помещения, чтобы через какое-то время реализовать весь проект и минимизировать тем самым финансовую нагрузку. Кроме этого, важно интересоваться предложениями продавцов и производителей по конкретным материалам. Например, довольно дорогой МДФ можно заменить на ДСП, а кухонную столешницу из камня — на акриловый камень, без потери в визуальных и качественных характеристиках, — предложил эксперт.

Как отмечает издание, общее подорожание строительных материалов за последние месяцы составило 20–30%, некоторые позиции прибавили в цене до 100%, в том числе отделочные материалы, шпаклевка, лаки, краски и прочие товары с высокой долей импорта. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на фоне падения рубля, удорожания логистических издержек и проблем с параллельным импортом запчастей для иностранного оборудования, применяемого в российском производстве.

По мнению Осипова, в целом подорожание в категории «строительство и ремонт» составит не более 10% от актуальных цен.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила использовать средства материнского капитала на ремонт квартиры. Парламентарий подчеркнула, что за шесть месяцев этого года стоимость стройматериалов возросла на 10,6%, также еще на 10–15% ожидается увеличение к концу года.