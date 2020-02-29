https://static.news.ru/photo/13b0c8e4-5aca-11ea-952b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Экономным туристам лучше всего планировать поездки по России на февраль и март. Самые дорогие путешествия будут в июле и августе, предупредили эксперты туристического рынка.

Анализ стоимости услуг и трат людей проанализировали специалисты сервиса OneTwoTrip.

Так, например, в Москву дешевле всего приезжать в марте, авиабилет обойдётся в среднем в девять тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить поездка в Сочи. А вот Санкт-Петербург выгоднее посещать в феврале, когда можно потратить примерно восемь тысяч.

Впрочем, есть и исключения. К примеру, во Владикавказ выгоднее всего полететь в октябре. В ноябре можно сравнительно недорого отправиться в Уфу. Впрочем, и в тот же Сочи — тоже. В январе самые низкие цены на авиабилеты в Екатеринбург и Новосибирск, а в мае можно достаточно бюджетно слетать в Тюмень.

В столицу максимально дорого обойдется поездка в августе: на дорогу придётся потратить порядка 14 тысяч рублей. Заглянут глубоко в кошелёк и сочинские расценки последнего месяца лета, вынув оттуда в среднем 16 тысяч. А для Санкт-Петербурга максимальная цена зафиксирована в июле — 14 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство российских туристов предпочитают останавливаться в четырёхзвёздочных гостиницах. На такие средства размещения приходится более трети всех бронирований.