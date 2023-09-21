Россиянам рассказали, как сэкономить на отпуске в бархатный сезон Блогер Ансталь посоветовала следить за акциями, чтобы сэкономить на отпуске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы сэкономить на поездке в бархатный сезон, необходимо планировать ее заранее, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. В этом случае можно отслеживать различные скидки и акции как на аренду жилья, так и на билеты.

Чтобы сэкономить на поездке, для начала стоит планировать ее заранее. На сайтах отелей можно отслеживать различные акции и скидки, также можно арендовать жилье за границей, что часто оказывается дешевле по сравнению с проживанием в гостинице, — объяснила Ансталь.

Чтобы сэкономить на транспорте, лучше арендовать машину или использовать автобусы, добавила эксперт. Также стоит выбирать варианты путевок, где включены только завтраки. Остальные приемы пищи лучше откладывать на посещение кафе.

Обычно в бархатный сезон цены на курорты снижаются по сравнению с летним периодом. Однако из-за курса валют и нарушения логистики в некоторых городах стоимость отдыха может быть все равно высокой, — добавила блогер.

Ранее блогер посоветовала россиянам посетить Северную Корею ради красивой природы и знакомства с древней культурой. По ее словам, страна знаменита своим Божественным озером в кратере вулкана Пэктусан, рекой Ханган и городом Кэсон.