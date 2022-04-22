Россиянам рассказали, как сделать работу по саду полезной для здоровья

Работу в огороде можно назвать «агро-фитнесом», однако нагрузки достаточно однотипные, поэтому иногда следует делать растяжку и дышать свежим воздухом, посоветовала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселёва. Она также порекомендовала периодически отвлекаться от работы по саду и гулять, пишет «Радио 1».

Работа на огороде — это своего рода агро-фитнес. Но эти нагрузки достаточно однотипные. Поэтому я бы рекомендовала, после того как вы позанимались физическим трудом у себя на приусадебном участке, сделать растяжку и подышать. Это две ключевые вещи, которые помогут вам восстановиться после физической нагрузки, — заявила Киселёва.

По её мнению, будет полезно для здоровья, если люди хотя бы 30–40 минут в день будут просто гулять на свежем воздухе. Киселёва подчеркнула, что ходьбой хорошо перемежать такого рода нагрузки. Эксперт также порекомендовала менять типы физической нагрузки, чтобы избежать болей в спине и пояснице. В качестве профилактики будет не лишним сделать массаж или хотя бы самостоятельно размять руками проблемную зону.

Ранее NEWS.ru рассказал о правилах посева в 2022 году. Так, например, перед началом посадок следует подготовить почву. Почва — важнейший элемент в выращивании различных культур, и в большинстве своём именно от неё зависит процесс и конечный продукт сеяния рассады.