Россиянам рассказали, как решить проблему горячих батарей Эксперт ЖКХ Белехова: решить проблему горячих батарей можно через Минэнерго

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Чтобы решить проблему горячих батарей весной, следует обратиться в Министерство энергетики, посоветовала эксперт народного фронта ЖКХ Юлия Белехова. В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что также можно уладить вопрос при помощи администрации города или государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Обращаться с такой проблемой можно в Министерство энергетики, в администрацию города, в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Жильцы могут повлиять, например, если напишут общее заявление, — пояснила Белехова.

По словам эксперта, проблема горячих батарей является глобальной. В квартирах должно быть комфортно находиться, но конкретных дат и показателей, когда нужно отключать отопление, нет. Каждый муниципалитет самостоятельно решает данный вопрос. На отключение отопления влияет температура воздуха, которую смотрят на две недели вперед.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Московской области на модернизацию котельных и аварийных участков тепловых сетей дополнительно выделят свыше 10 млрд рублей. По его словам, во всех городских округах Подмосковья провели проверку состояния тепловых и электросетей.