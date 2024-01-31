Россиянам рассказали, как распознать опасный спам в электронной почте Эксперт по инфобезопасности Иванов: на спам указывают кривая верстка и ошибки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спам среди писем в электронной почте можно распознать по нескольким признакам, рассказал в интервью «Известиям» директор по информационной безопасности «Яндекс 360» Андрей Иванов. По его словам, на мошенников может указывать язык, на котором не общается получатель письма, а также извещения о посылках, заказах, штрафах, чеках и другие сообщения, которых адресант не ожидает. Кроме того, по его словам, спам можно вычислить по ошибкам, кривой верстке и странному порядку слов.

Письмо от незнакомого контакта, конечно, не обязательно относится к спаму, тем не менее проверить его стоит. Кривая верстка самого письма или вообще ее отсутствие, грамматические ошибки, неправильные склонения или странный порядок слов будут указывать на то, что письмо нежелательное. Просьбы перейти по ссылке, открыть вложение или предоставить персональные данные надо игнорировать. Не стоит переходить ни по ссылкам, которые могут вести на вредоносный сайт, ни открывать вложения, — сказал Иванов.

Он добавил, что самыми популярными видами спама являются письма с PDF-вложениями, в которые помещают вредоносную ссылку, предложения пройти обучение, письма с розыгрышами, лотереи и обещания призов, письма, замаскированные под вакансии, письма с поддельным именем отправителя, например якобы от маркетплейса.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, как защититься от спам-звонков. По его словам, не следует отвечать на входящие с незнакомых номеров. Специалист пояснил, что это самый действенный способ, но для некоторых людей воспользоваться им практически невозможно из-за работы или частого заказа доставок.