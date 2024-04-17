Россиянам рассказали, как распознать нейромошенника по разговору Эксперт по ИИ Лупиков: у робота речь поставленная и без пауз

Чтобы распознать в разговоре нейромошенника, нужно обратить внимание на его речь, если она поставленная и без пауз, значит это искусственный интеллект, рассказал в беседе с LIFE.ru эксперт по ИИ Олег Лупиков. По его словам, в последнее время мошенники активно пользуются нейросетями для вымогания денег.

Эксперт объяснил, что мошенники пользуются голосовыми дипфейками, созданными искусственным интеллектом, которые можно распознать по отсутствию пауз в речи. Чтобы не попасться в ловушку, лучше перезвонить в мессенджере человеку, который якобы просит о помощи.

Также сейчас появляются сгенерированные видеоконференции, отметил Лупиков. Вычислить, что это проделки мошенников, можно по качеству изображения, мимике и речи «людей», которые участвуют в видеозвонке. Если появились подозрения, нужно перезвонить, а с друзьями и семьей лучше заранее договориться о кодовом слове, которое докажет, что это не нейросеть.

Существует уловка в виде рассылок по электронной почте о выигрышах в лотерею, победах в конкурсе и оставленных завещаниях, добавил специалист. Мошенники используют подставные электронные адреса и доменные имена, которые очень похожи на оригинальные. Если в официальном письме много ссылок и файлов, скорее всего, это фишинговое сообщение. Кроме того, призывы быстрее перейти по ссылкам, грамматические ошибки и напечатанные без пробела слова указывают на проделки нейромошенников.

Ранее коммерческий директор компании SafeTech Дарья Верестникова рассказала, что мошенники предлагают жертвам отказаться от предложений оформить кредитки и выманивают коды из СМС, что дает им доступ к личным кабинетам на сайте госуслуг. По словам специалистов, таким образом на жертву могут оформить новый микрозаем.