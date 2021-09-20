Россиянам рассказали, как распознать мошенника на сайте частных объявлений

Глава отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, как распознать мошенника на сайте частных объявлений. Одним из признаков злоумышленника может стать нестандартный способ оплаты, сообщает радио Sputnik.

Самый отчётливый сигнал, на который надо обращать внимание, осуществляя онлайн-покупку, — это предложение заплатить за товар или за его доставку не стандартным для этого сайта способом. Когда человек предлагает сэкономить 5–10% в случае оплаты другим способом. В большинстве случаев это, к сожалению, является мошенничеством, — отметил Сизов.

По его словам, мошенники могут быть крайне убедительными в попытке «сыграть» на желании покупателя сэкономить, чтобы украсть его средства через сторонний ресурс. Сизов советует производить расчёт только на официальных сервисах, а также крайне осторожно переходить по ссылкам в процессе покупки товара.

Иногда присылают ссылки, но тогда надо строго следить за адресом, с которого пришло письмо. Часто регистрируют похожие почтовые ящики, делают схожие логотипы, которые не имеют никакого отношения к оригинальному ресурсу. Да, полностью отказаться от переходов по ссылкам нельзя, но нужно чётко контролировать, куда ты переходишь, та ли это ссылка, — объяснил эксперт.

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