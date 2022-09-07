Россиянам рассказали, как распознать депрессию у ребенка Психолог Макарова: изменение аппетита может сигнализировать о депрессии у школьника

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Симптомами надвигающейся депрессии у ребенка являются смена настроения, аппетита, низкая двигательная и социальная активность, отметила психолог Мария Макарова. Она пояснила, что если у школьника наблюдаются эти признаки, то нужно обратиться к специалисту, потому что только он может поставить диагноз. Однако в некоторых случаях с проблемой можно разобраться на уровне семьи, рассказала она «Слово и Дело».

Это смена настроения, аппетит, сон, двигательная активность, социальное поведение. Если вы заметили какие-то признаки или их совокупность, то необходимо разобраться в первую очередь на уровне семьи. К специалистам тоже нужно обращаться, но, как говорится, без «фанатизма», — сообщила специалист.

Макарова подчеркнула, что детям младшего возраста ставят депрессию, но, как правило, это связано с серьезными нарушениями на биологическом уровне, например, из-за наследственности. В старшем возрасте она возникает из-за проблемной социализации или травмирующих событий.

Психолог посоветовала родителям придерживаться золотой середины: не впадать в крайности, придумывая заболевания, но и не игнорировать состояние школьника, уделяя ему должное внимание.

Детский психолог Светлана Котова ранее заявила, что первым и главным признаком депрессии у подростка является апатия, когда он ничем не хочет заниматься. По ее словам, при депрессии у тинейджеров портятся отношения не только с родителями, но и с друзьями.