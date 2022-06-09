Россиянам рассказали, как прокормить семью на последние 500 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продержаться неделю до зарплаты с несколькими сотнями рублей помогут несколько принципов, сообщает INFOX.ru. Во-первых, следует поискать оставшиеся дома продукты, которые до сих пор не пригодились к столу. Во-вторых, стоит помнить о возможности купить еду в рассрочку, это можно делать в онлайн-сервисах доставки.

Кроме скидок в супермаркетах и интернет-магазинах, их можно найти в районных магазинах, особенно на сезонные товары. Накормить семью помогут и частные продавцы, так, например, многие пекарни распродают продукцию по скидке к концу дня.

Также россиянам порекомендовали выбирать питательные и калорийные продукты.

Картофель, крупы, недорогие бобовые. В этом плане хорош, например, горох. Стоит он недорого, в нём много белка, из него можно приготовить и суп, и пюре с овощами. Гороховый суп можно сварить очень бюджетно: с луком, картошкой и морковкой. Роскошное дополнение для супа — бульонный кубик или горсть сухариков, — пишет издание.

Сэкономить можно ещё на уценённых продуктах. Если у них немного подпортился вид или подходит к концу срок годности, они вполне безопасны и стоят значительно дешевле. Разбирают «уценёнку» быстро.

Накануне россиянам посоветовали систематизировать гардероб, чтобы тратить меньше денег на одежду. Дополнительно к этому следует искать качественные вещи, которые позволят сэкономить в долгой перспективе.