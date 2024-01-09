Россиянам рассказали, как привести себя в форму после праздников Врач Агеева посоветовала после праздников больше гулять и не садиться на диеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу после новогодних праздников не следует увлекаться различными диетами и начинать усиленные тренировки ради скорейшего возвращения в прежнюю форму, сказала в беседе с сайтом 1obl.ru главный врач Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева. По ее словам, для начала будет достаточно просто чуть больше двигаться.

Начинайте с простых и легких дел, постепенно переходя к более сложным, — порекомендовала специалист.

Она пояснила, что следует чаще гулять на свежем воздухе, поскольку это способствует укреплению здоровья. Например она, посоветовала сократить поездки на общественном транспорте и проходить часть пути пешком с работы. Кроме того, она медик отметила, что поездку на лифте можно заменить подъемом по лестнице, а также порекомендовала выходить на улицу в обеденный перерыв.

Медик добавила, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нужно еженедельно уделять 75 минут интенсивной физической активности или два с половиной часа – умеренной. Она отметила, что этом снижает риск развития онкологических заболеваний и ранее смерти, который при недостатке движения возрастает на треть.

Ранее внештатный специалист Минздрава по спортивной медицине Борис Поляев посоветовал россиянам для избавления от лишних килограммов, набранных за праздники, снизить калорийность блюд. Он порекомендовал включит в рацион мясо, зелень, овощи и фрукты, а также воздерживаться от употребления пищи менее, чем за два часа до сна.