Россиянам рассказали, как приучить собаку к поездкам на автомобиле Кинолог Уражевский посоветовал с детства приучать собаку к поездкам на машине

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Собаку необходимо с детства приучать к поездкам на автомобиле, рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. В разговоре с «Газетой.Ru» он посоветовал социализировать питомца с раннего возраста — характер животного формируется до трех месяцев. В дальнейшем может оказаться невозможным перевоспитать собаку.

Щенок, который с детства не видит города, шума машин, может остаться осторожным, трусливым, а еще хуже, трусливо-агрессивным. <...> Поэтому щенка с детства пытаемся познакомить с миром, берем с собой на машине за город, к друзьям, — пояснил кинолог.

По словам специалиста, если человек едет на машине с собакой один, питомца стоит поместить в переноску. Это необходимо, чтобы он случайно не упал на педаль под ноги и не создал аварийную ситуацию на дороге. Уражевский назвал поездки на автомобиле, особенно когда в нем находится несколько человек, одним из лучших способов социализации животного.

Чтобы приучить взрослую собаку к поездкам, для начала необходимо «познакомить» ее с транспортным средством, положив внутрь игрушки и любимую подстилку. Важно стараться не создать стрессовую ситуацию. Кинолог пояснил, что стоит сначала просто побыть в машине с питомцем, а уже потом ненадолго выехать с ним.

Для активных, контактных собак, которые видели город, общение, передвигались в общественном транспорте, автомобиль не проблема, они себя прекрасно чувствуют. Собак, которые были неактивные, с которыми не общались, не путешествовали, нужно очень аккуратно, нежно со знакомым человеком, предметами познакомить с автомобилем, — уточнил Уражевский.

Он отметил, что собаке можно дать успокоительные таблетки. С собой стоит взять питьевую воду и лакомства. Насильно сажать питомца в автомобиль и ехать с открытыми окнами на большой скорости нельзя. Это может плохо повлиять на психику животного, вызвать нервный стресс, который повлияет на дальнейшее поведение и даже может привести к летальному исходу. Кинолог напомнил, что перед поездкой не стоит давать питомцу много еды, чтобы не возникло проблем в дороге.

Кинолог Владимир Голубев ранее посоветовал осенью сохранять собакам активный образ жизни. По его словам, хотя бы раз в сутки питомец должен провести полноценную прогулку, в ходе которой он сможет пообщаться с другими собаками.