Россиянам рассказали, как правильно выбрать воду для ребенка Роспотребнадзор: бутилированная вода со специальной маркировкой наиболее полезна для детей

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Для рациона ребенка наиболее полезной является бутилированная вода со специальной маркировкой, рассказали СМИ в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Как отметили в ведомстве, для детей вода из обычного очищающего фильтра не подходит.

В пресс-службе рассказали, что безопасной для здоровья ребенка является бутилированная вода, маркированная для детей. Наиболее мягким составом обладает вода, которую могут употреблять даже новорожденные.

Это далеко не рекламный ход, поскольку в России действует регламент, регулирующий ее производство и качество, — в ней есть все необходимые микроэлементы и минералы, — пояснили в управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, вода в бутылке должна быть полностью прозрачной, а на дне не должно быть осадка, это можно определить визуально, сообщает издание. При этом на этикетке должно быть прописано, где именно разлита вода, в том числе номер скважины и город, дата выпуска, срок годности и условия хранения. Также в ведомстве призвали не давать детям воду с большим количеством минеральных солей — их эффект будет обратным лечебному.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о снижении НДС на ряд детских товаров до 10%. Документ направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей.